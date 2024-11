Lanazione.it - Ristruttura la casa, ma spunta una bomba. Arrivano gli artificieri: isolata l’area

Siena, 27 novembre 2024 – Dai lavori dizione di unaun ordigno esplosivo. Succede a Siena, dove nel corso di un intervento al tetto di un’abitazione in viale XXIV Maggio è emersa unache da una prima analisi risulterebbe un residuato bellico. Siamo in zona di San Prospero. Per consentire l'intervento degliè stata disposta la chiusura della via, dall'incrocio con via Ciacci fino all'incrocio con via Pannilunghi. Disposta anche la temporanea evacuazione dell'immobile oggetto dell'intervento. Sul posto polizia municipale, vigili del Fuoco e il repartodel Genio dell'Esercito Italiano proveniente da Bologna.è stata