Gaeta.it - Ricercato arrestato a Milano: la cattura di un uomo accusato di omicidio in Egitto

Un'importante operazione di polizia ha portato all'arresto di uncon un mandato di arresto internazionale,dalle autorità egiziane. L'arresto è avvenuto durante un controllo di routine sulla A4, in prossimità della barriera diGhisolfa. Il soggetto, mentre viaggiava in auto in direzione di Torino, è stato fermato dagli agenti che, al termine di accertamenti, hanno scoperto che era oggetto di una notifica di rintraccio.Dettagli sull'arrestoNella notte, mentre si trovava alla guida del suo veicolo, l'è stato fermato per un normale controllo della polizia. Gli agenti, nel corso delle operazioni di identificazione, hanno riscontrato una serie di elementi che hanno subito destato l'attenzione, incluso un mandato diinternazionale nei suoi confronti.