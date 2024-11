Calciomercato.it - Raspadori addio al Napoli, per Atalanta e Juve c’è un problema

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante ha chiesto spazio, ma il suo futuro è ancora incerto: bianconeri e nerazzurri lo seguono da tempo, c’è un ostacoloSparito dai radar: Giacomofuori dai piani di Antonio Conte e del, almeno in questo primo terzo di stagione. Dopo le tre presenze da titolari nelle prime tre giornate di campionato – quando Lukaku non era ancora stato acquisto o era appena arrivato – l’ex Sassuolo non ha quasi più visto il campo. Appena tre le apparizioni nelle restanti nove gare per un totale di appena 49 minuti sul terreno di gioco.al, perc’è un(LaPresse) – Calciomercato.itPochi, troppo pochi per poter incidere ed alloraha deciso di far sentire la sua voce. Ha utilizzato i canali della Nazionale con un’intervista a ‘Vivo Azzurro TV’ dove ha detto chiaramente che vuole più spazio: “A 24 anni non mi considero più un giovane – le sue parole -.