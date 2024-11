Lettera43.it - Pirateria, Dazn all’attacco: «Saranno sanzionati anche i clienti»

, con una nota, ha commentato l’operazione della Polizia di Stato culminata con il maxi intervento con cui è stata smantellata una rete transnazionale attiva in tutta Europa. La società detentrice in Italia dei diritti tv della Serie A fino al 2029 ha preso posizionecontro chi ha utilizzato il cosiddetto “pezzotto”. Nel documento ha spiegato: «Ci congratuliamo con la Procura della Repubblica di Catania e con la Polizia Postale e delle Comunicazioni che hanno realizzato, grazie alla partecipazione degli organi giudiziari e di Polizia di diversi paesi europei, una così incisiva azione di contrasto alla. Azioni come questa sono fondamentali per la sostenibilità dell’intera industria sportiva».L’attacco di: «Iha proseguito: «Gli oltre 22 milioni di utenti oscurati in Europa che hanno compratoci danno in parte l’idea di quanto questo fenomeno sia esteso e dilagante in Italia ma non solo.