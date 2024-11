Gaeta.it - Nuovo atrio inaugurato alla stazione alta velocità Mediopadana di Reggio Emilia: un investimento di 5 milioni

Facebook WhatsAppTwitter È statoildel lato est della. Questo progetto, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana, rappresenta un passo significativo nella valorizzazione della, aperta nel 2013. Da allora, il traffico ferroviario è aumentato considerevolmente, passando da una dozzina di treni a ben 76 al giorno, attirando circa 1,6di passeggeri annui. Il completamento di questo intervento, che ha richiesto undi 5di euro, rientra in un accordo di Programma siglato tra Rfi e il Comune dinel luglio 2020.Un secondo ingresso per una migliore accessibilitàIlfunge da secondo ingresso, situato nella navata est e posizionato in corrispondenza del parcheggio.