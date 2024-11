Gaeta.it - Nuove corse ferroviarie tra Pescara e L’Aquila: una modifica che solleva preoccupazioni tra i pendolari

Facebook WhatsAppTwitter La recente decisione di Trenitalia di apportare modifiche alla programmazione dellesulla linea Sulmona-sta suscitando diverse reazioni tra i. Le modifiche riguardano in particolare dueche, per motivi operativi, cambieranno binario e si uniranno alla tratta. Questa nuova organizzazione del servizio ferroviario sarà una realtà dal 15 dicembre prossimo, ma non mancanoe disagi.Le modifiche al servizio ferroviarioTrenitalia ha annunciato che, in via sperimentale e in collaborazione con l’assessorato ai Trasporti, la società darà il via a duedal lunedì al sabato. I treni partiranno daalle 12.17, con il ritorno dafissato per le 19.27. Questa decisione è stata comunicata nel corso di un incontro con il comitato, evidenziando come si tratti di una soluzione temporanea in attesa del completamento dei lavori di sistemazione della viabilità di accesso alla stazione e della realizzazione di un sottopasso.