No Suonala ancora Sam non è una battuta di Casablanca anche se lo crediamo

è uno dei film più iconici della storia del cinema, ma èal centro di uno dei più grandi equivoci culturali. La frase “, Sam” non c’è nel copione. Eppure, tutte e tutti pensiamo che sia stata pronunciata. Perché? L’errore si è radicato nella memoria collettiva grazie al titolo di un’opera di Woody Allen che ha alimentato la confusione.La celebre scena si svolge al Rick’s Café Américain, dove Ilsa (Ingrid Bergman) rivede Sam (Dooley Wilson), il pianista del locale, e gli chiede di suonare una canzone speciale, As Time Goes By, che le riporta alla memoria il suo amore per Rick (Humphrey Bogart). Le sue parole esatte sono: “Play it, Sam. Play ‘As Time Goes By’” (, Sam. Suona As Time Goes By). Tutto qui.Una scena di(fonte: Warner Bros.)La confusione? Colpa di Woody Allen e della sua pièce teatrale Play It Again, Sam, in italiano Provaci, Sam, che poi sarebbe diventata l’omonimo cult movie del 1972.