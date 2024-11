Iltempo.it - Niente riforma del 41bis o via libera alle droghe leggere: Gratteri anticipa le mosse del governo

Il procuratore di Napoli, Nicola, ha rispostodomande della conduttrice del programma radiofonico 'Ping pong' Annalisa Chirico su Radio1 Rai in meritoprossimedelMeloni sul tema giustizia: “In questodue cose non possono succedere, non succederanno, la prima è ladel, e un'altra cosa che non passerà mai è la legalizzazione delle, anche perché il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri è Alfredo Mantovano che è da sempre contrario”. “Sul resto - ha aggiunto il magistrato - può succedere di tutto perché stanno facendo delle riforme che non mi sarei mai immaginato di, per esempio l'ordinanza di custodia cautelare che deve essere controfirmata da tre giudici”. E a proposito di ciòha specificato che “la media in Italia è del 50%, a Catanzaro, ufficio che ho diretto per sette anni, la mia è stata del 41%, e ci sono state condanne per 14mila anni di carcere e non c'è stata in questi anni nessuna ingiusta detenzione.