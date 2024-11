Ilrestodelcarlino.it - Natale arriva a bordo dei biroccini. Intanto domenica canzoni e luci

di Sandro Franceschetti Undici diversi appuntamenti per un totale di 16 giornate, ricche di tradizione, creatività e divertimento. Mondolfo e Marotta sono pronte a immergersi nella magia delcon un calendario di iniziative organizzate dalle associazioni in collaborazione con il Comune decisamente interessante. Il via scatteràcon ‘Ilpiù Bello nel Borgo più Bello’ e si proseguirà fino al 6 gennaio con il ‘Quizzettone della Befana’, con in mezzo tante altre proposte, tra le quali il suggestivo ‘PresepePaese’ in programma per il 26 dicembre e il 5 gennaio. L’esordio diprossima con ‘Ilpiù Bello nel Borgo più Bello’ prevede dalle 15,30 in piazza del Comune i canti dei bimbi della scuola primaria ‘Moretti’, seguiti alle 17 dall’accensione dell’albero e delle luminarie e alle 17,30 dallo spettacolo musicale dell’artista Diego Trivellini.