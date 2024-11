Ilnapolista.it - Mbappé è una sciagura per il Real Madrid che ora rischia la clamorosa eliminazione dalla Champions

Leggi su Ilnapolista.it

è unaper ilche orala.Ha perso 2-0 a Liverpool e ora è 24esimo in classifica, vale a dire l’ultimo posto utile per i playoff. Il Liverpool ha giocato meglio. Ma ilha un problema enorme, ha una crisi di nome Mbappè. Il francese è un fantasma. Stasera ha giocato al posto di Vinicius infortunato. Oggi tra i due c’è un abisso. Vinicius è decisivo, incide.Il francese è impalpabile, vaga per il campo. Non entra mai in partita. Anche quando ilva in profondità, lui appare come un estraneo. Sembra provenire da un altro pianeta. Il capriccio di Florentino Perez ha rovinato una macchina che non definiamo perfetta ma sicuramente molto efficiente. Ora illa. La prossima partita disarà a Bergamo contro l’Atalanta, ancora senza Vinicius.