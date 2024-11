Lapresse.it - Maltempo, allerta neve in arrivo tra venerdì e domenica: ecco dove

Stefano Bernardi, meteorologo aquilano, aveva annunciato più di una settimana fa l’dellacon l’aria artica sulle regioni del Centro-Sud e il modello è stato confermato dai principali centri di calcolo. “Colpirà in maniera particolare le regioni del Centro-Sud portando nevicate fino a quote relativamente basse su Marche, Abruzzo e Molise – ha spiegato Bernardi – Lain alcuni casi potrebbe cadere a partire dai 600-700 metri in su. Non è da escludere qualche fiocco a quote anche un po’ più basse sulle 3 regioni. Seppur non si tratti di una vera e propria colata artica, il freddo si farà sentire a partire dalla notte trae sabato con venti gelidi e temperature in picchiata – ha concluso – L’inverno meteorologico previsto per il primo dicembre ha tutta l’aria di arrivare in perfetto stile stagionale”.