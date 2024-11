Maggioranza si divide su Ue e dl fiscale opposizioni | sono a pezzi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 nov. (askanews) – La divisione in Europa, con la Lega che vota contro la nuova Commissione europea, e gli sgambetti tra Carroccio e Forza Italia sul decreto, col governo battuto due volte in commissione Bilancio del Senato. E l’opposizione attacca: “Il centrodestra sta crollando, ormai lanon c’è più”. Ma la premier Giorgia Meloni minimizza: “Solo schermaglie”. Il primo campo di battaglia è la commissione Bilancio: la Lega porta in votazione un emendamento che riduce di 20 euro (da 90 a 70) il canone Rai per i cittadini, provvedendo con 400 milioni di finanziamento pubblico a ristorare l’ammanco nelle casse di viale Mazzini. Il governo dà parere favorevole, ma Forza Italia vota contro: sommandosi ai voti delle, l’emendamento è bocciato. Intanto a Bruxelles si vota sulla nuova Commissione di Ursula von der Leyen.