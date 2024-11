Lapresse.it - M5S, la linea anti-Conte si organizza: nasce l’associazione Figli delle Stelle

Mentre il Movimento 5prepara la nuova votazione sulle modifiche statutarie, che si terrà dal 5 all’8 dicembre,un’associazione dai ‘statori’ che in apertura dell’assemblea del weekend scorso hanno gridato in platea contro il presidente Giuseppe: si chiama ‘’. “In seguito all’intenso percorso culminato lo scorso week-end, noiabbiamo deciso di dare vita a una nuova esperienza sociale per rendere onore ai temi e ai principi che ci hanno accomunato”, scrivono in una nota i promotori. “Pieni di speranza annunciamo con soddisfazione la nascita deldel Terzo settore ‘ODV’. La nostra missione sarà quella di promuovere la partecipazione alla vita democratica e culturale del Paese in particolare tra i giovani”, si legge ancora.