Lui così dice io non smentisco | Ornella Muti rivelazione piccantissima su Celentano

"Non abbiamo avuto più contatti da allora. Del resto mi avrebbero tagliato mani e piedi":, intervistata da La Stampa, lo ha detto a proposito di Adrianoe dei film fatti insieme, quelli di Castellano e Pipolo. Nonostante oggi i due non si sentano più, l'attrice comunque ha rivelato: "Conservo fantastici ricordi. Adriano era molto divertente. Non faceva ridere solo me, ma tutto il set. A volte non riuscivano a battere il ciak perché erano piegati in due". Poi, quando le viene chiesto se ci sia stata una storia tra loro nonostante entrambi fossero impegnati, lei ha risposto: "Luie io non". Parlando della sua vita privata adesso, invece, laha confessato: "Sono single da molti anni. Non ho più trovato la persona giusta. Mi vorrei innamorare, ma non è successo".