Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano è in vantaggio, grandi chance di rimettere in parità il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:01 Resta un quarto d’ora aper arrivare alla 40a. Poco più di un minuto a mossa, in buona sostanza.13:00 E difatti ecco 27. Re2! Adesso è complicata ancor più la situazione perperché deve trovare una tra a6 e, ancor meglio, a5, ma non è molto facile trovare quest’iniziativa con l’avanzamento dei pedoni sull’ala di Donna, ancor meno se ti mancano 15 minuti e poco più per arrivare alla 40a.12:59 Tempo di andare da qualche parte ora per il Re bianco. Portarlo in e2 dovrebbe evitare aun certo numero di pensieri per il momento.12:58opta per l’assolutamente naturale 26. Td8.12:57 Arriva 26. Cd4 di, adessopuò semplicemente scegliere di inchiodare l’Alfiere in f2 con Th2 o il Cavallo con Td8.