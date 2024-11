Lazio-Ludogorets Jovicevic | Baroni ha fatto un grande lavoro Noi ce la metteremo tutta

Leggi su Sportface.it

“Oltre alle qualità individuali dei giocatori della, bisogna parlare diche haun. Laha ottenuto tante vittorie sia in Europa League che in campionato, è in unstato di forma. Dobbiamo assolutamente giocarci la partita, per noi è unapossibilità per rimanere in gioco per la qualificazione. Io sono già stato qui all’Olimpico con lo Shaktar, ce la”. Lo ha detto l’allenatore del Lugodorets, Igor, alla vigilia della sfida di Europa League contro la. “Siamo sicuramente preparati per giocare una partita del genere – prosegue il tecnico dei bulgari – Ovviamente veniamo da una partita delicata come quella contro il CSKA ma abbiamo recuperato bene. Sappiamo perfettamente che questa per noi è l’ultima chance per passare il turno, ma sappiamo che sarà difficilissimo.