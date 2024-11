Cityrumors.it - La truffa del postino: una lettera, un QrCode e il conto svuotato

Sempre più frequente ladel: è allarme, può colpire chiunque e nei modi più disparatiUn gesto quotidiano, aprire una, può trasformarsi in un incubo. Arriva un messaggio cartaceo apparentemente innocuo, si parla di un’app innovativa e, per scaricarla, basta scansionare ilstampato in basso. Ma dietro quell’immagine si nasconde un tranello tecnologico.Ladel: una, une il– Cityrumors.itLa semplicità è il punto di forza di questa. I, ormai familiari per molti, sono visti come strumenti pratici, ma raramente come minacce. Eppure, i criminali informatici li hanno trasformati in armi insidiose, sfruttando la fiducia che ispira il loro utilizzo quotidiano.Questi codici quadrati, con i loro moduli neri su sfondo bianco, sono diventati indispensabili durante la pandemia, impiegati per prenotazioni, pagamenti o menù digitali.