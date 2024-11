Ilrestodelcarlino.it - La tragedia dei 56 martiri. Ottant’anni fa la strage di Madonna dell’Albero

fa, il 27 novembre del 1944, Ravenna alla vigilia della Liberazione scriveva una delle pagine più drammatiche della sua storia, lanazista in localitàche costò la vita a 56 civili. Laprobabilmente fu la risposta delle SS alla morte di un soldato tedesco e dunque si trattò di una rappresaglia anche se Enzo Tramontani nel suo libro “La morte quotidiana” (Longo Editore) avanza altre ipotesi. Resta comunque il gesto crudele e spietato che Tramontani racconta in tutti i dettagli. Lainizia poco dopo il mezzogiorno di lunedì 27 novembre quando quattro soldati tedeschi uccidono senza misericordia Attilio Rivalta, 39 anni, che era uscito di casa per far loro “buon viso”. Poco dopo i Ricci e i Pondi, che vivevano sotto lo stesso tetto e che stavano a tavola, vengono condotti nell’aia e sterminati in pochi secondi.