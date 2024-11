Quotidiano.net - Italia-Messico, a Roma il primo business forum

Si è svolto a, presso la sede di Unioncamere, il& investment', organizzato dall'Ambasciata e dalla Camera di commercio delinalla presenza del ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, del ministro dell'Economia messicano, Marcelo Ebrard, del sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, del sottosegretario messicano all'Industria e Commercio, Vidal Llerenas Morales, dei rappresentanti di Sace e Confindustria e di imprenditori di entrambi i Paesi. I rapporti tra l'e il, ha ricordato nell'intervento di apertura il ministro Urso, sono già forti, ma si può fare "di più e meglio", soprattutto per sviluppare settori innovativi. Nel 2023 — ha spiegato — l'ha investito 264 milioni di euro in più in, portando l'ammontare complessivo a 4,7 miliardi di euro.