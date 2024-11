Metropolitanmagazine.it - Irene Grandi e la storia turbolenta con l’ex marito Alessandro Carotti: “Sposati dopo un mese a Las Vegas, al ritorno..”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Finiva nel 2015 lad’amore tra. Sono stati fidanzati un soloprima di convolare a nozze a Las, ma tutto finì molto presto. La loro è stata un’unione moltoappena undi fidanzamento, nel giorno di San Valentino del 2003 i due hanno deciso di sposarsi a Las. Una scelta forse troppo precipitosa, perché tornati in Italia, le cose non sono andate bene tra i due.ha iniziato a condurre una vita sregolata, ha raccontato che beveva molto, usciva fino a tardi e ha anche ceduto ad alcune debolezze sentimentalisi è lasciato andare ad una vita un po’ troppo sregolata, cedendo a debolezze che la cantautrice non ha voluto perdonare. Lui se n’è andato in Sudafrica e quando è tornato da lei, l’ha trovata tra le braccia di un altro uomo.