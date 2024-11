Gaeta.it - Interpoma 2024: L’emergenza della produzione melicola europea alla fiera di Bolzano

Facebook WhatsAppTwitter La, dedicatadi mele, ha aperto le sue porte a, riunendo numerosi operatori del settore provenienti da diverse parti del mondo. L’evento ha avuto inizio con la presentazione dei dati aggiornati sulladi mele a livello internazionale, evidenziando una stagione atipica caratterizzata da una significativa riduzionedisponibilità di frutta destinate al mercato fresco e per il compartotrasformazione. Con la partecipazione di esperti e rappresentanti di associazioni internazionali, il focus è stato posto sugli impatti climatici e sulle strategie per affrontare le sfide del settore.La situazionedi mele in EuropaPhilippe Binard, segretario generaleWAPA , ha aperto il dibattito sottolineando l’eccezionalitàstagione produttiva corrente.