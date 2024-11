Inter-Lipsia 1-0 Inzaghi | Finale? Tanta concorrenza è obiettivo di tutte le squadre

Leggi su Sportface.it

Simoneha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di1-0, match valido per la quinta giornata della Champions League 2024/2025. I nerazzurri avvicinano sempre più gli ottavi di, dopo una vittoria tutt’altro che facile da conquistare a San Siro. “Ilnon merita certo gli zero punti che ha, da un punto di vista tecnico abbiamo giocato una partita ottima – spiega il tecnico – Sapevamo che la partita era importante, contro ottimi giocatori. C’era pressione da parte degli avversari ma abbiamo giocato comunque bene. Per arrivare tra le prime otto manca ancora un bel passo.”Sugli obiettivi dell’chiosa: “Laè l’dile, c’èe non è facile per nessuno giocare ogni due giorni e mezzo. Oggi non abbiamo trovato il secondo gol e abbiamo finito per abbassarci un po’ troppo, però allo stesso tempo non aver preso gol è motivo di orgoglio.