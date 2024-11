Ilnapolista.it - Il Psg in Europa è una squadra che ha smesso di esistere con un arrogante in panchina (L’Equipe)

È dura e drastica la visione denel commentare la sconfitta del Psg contro il Bayern per 1-0. La serata di Champions si è chiusa con una sconfitta, ma soprattutto ladi Luis Enrique rischia clamorosamente l’eliminazione da una competizione che proprio non riesce non solo a vincere, ma nella quale non riesce a spiccare. Ad emergere. Prima si diceva fosse colpa di Mbappé, Neymar, Di Maria e via discorrendo. Insomma il problema dei troppi campioni (che oggi si addita al Real Madrid ndr). Ora forse il problema è inverso: ce ne sono pochi? Ce n’è qualcuno? La realtà è anche traslabile sul piano del campionato nazionale: quanto è allenante – per quanti talenti vi partecipino e siano anche riconosciuti in campo internazionale e molto acquistati in giro – la Ligue 1?ci va giù pesante: il Psg hadi “”?Di seguito un estratto dell’analisi del noto quotidiano d’oltralpe:“Così è diventato questo, il PSG, un club che non esiste più in, che ha perso una partita per un errore del portiere e per un’espulsione stupida, come unafrancese degli anni ’80, con giocatori a cui bisogna fare i complimenti perché hanno lottato bene, dopo tre sconfitte in cinque serate europee, e un uomo inla cui arroganza contrasta con questo record troppo breve, facendo sorgere il sospetto che il carattere è superiore all’allenatore.