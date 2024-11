Lanazione.it - Il ponte della discordia: "Il cantiere appare fermo": "No, tutto secondo i piani"

"I lavori suldinuovo procedonoi nostri programmi: entro pochi giorni avrà eseguito il suo intervento la Tim e poi la ditta incaricata potrà procedere col lavoro di consolidamento". Il dirigente dell’area tecnicaProvincia Antonio Pileggi spiega la situazione delaldelnuovo, che è chiuso al traffico per lavori dal 23 ottobre. Finora c’è stato bisogno di interventi delle aziende che gestiscono i sottoservizi, prima Publiacqua per una rotturacondotta dell’acquedotto e poi il gestore telefonico per la sistemazione dei cavi, compresa la fibra, che devono essere spostati per consentire i lavori. L’intervento di Tim è previsto per oggi e per i prossimi giorni. Ma molti cittadini lamentano lavori a rilento o addirittura fermi. "Da giovedì 14 novembre non c’è nessuno a lavorare – ci scrive Sandra Nesti Borselli –.