Il CEO di Michael Kors Cedric Wilmotte abbandona la nave | cosa succede ora?

Un duro colpo per Capri Holdings: il CEO di, uno dei marchi di punta della holding, ha annunciato la sua partenza martedì. Non avendo una persona che possa ricoprire immediatamente il ruolo, glirà John Idol, presidente e CEO di Capri, a partire da lunedì 2 dicembre. Idol ha così dato il via a un vero e proprio rimpasto amministrativo: la veterana dell’azienda Philippa Newman è stata infatti promossa a Chief Product Officer dilascia: quali saranno le previsioni amministrative?“Vorrei ringraziareper il suo significativo contributo negli ultimi 16 anni. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri”, ha detto Idol. Non ha dato ulteriori spiegazioni sul motivo della partenza di. Il rimpasto arriva dopo diversi trimestri di vendite in calo per la società Capri.