Golosità da mangiare e da vedere

Frustingo INGREDIENTI E DOSI 300 g di fichi secchi 100 g di uvetta 80 g di mandorle sbucciate 100 g di gherigli di noci 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere 200 ml di mosto cotto 80 g di zucchero scorza grattugiata di 1arancia pangrattato 100 g di farina di mais 100 g di farina bianca 2 tazzine di caffè espresso 5 cucchiai di olio evo. Prendete i fichi secchi e, una volta privati del loro picciolo, tagliateli a pezzettini con un coltello, quindi, metteteli in una ciotola capiente e aggiungete le uvette, coprite il tutto con acqua tiepida, in modo da farli rinvenire e lasciateli in ammollo a riposare per circa 8 ore. Trascorso questo tempo mettete i fichi e le uvette, ben strizzati, in un'altra ciotola, aggiungete le due farine, la scorza di arancia grattugiata, il cacao, lo zucchero, le mandorle e le noci tritate molto grossolanamente (un consiglio: lasciatene qualcuna intera per la decorazione finale), infine, aggiungete il caffè, l’olio e il mosto cotto; una volta messi tutti gli ingredienti, iniziate a impastare, aggiungendo il pangrattato per dare la giusta consistenza.