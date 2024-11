Giulia Cecchettin la famiglia chiede 2 milioni a Turetta | Ci ha distrutto il sistema di vita Come si calcolano i risarcimenti

Leggi su Open.online

Oltre duedi risarcimento per la perdita della figlia. Per la precisione 2.150.000 euro, sono quelli richiesti dallaper il femminicidio di, la giovane uccisa dall’ex fidanzato Filippol’11 novembre 2023. Un atto dovuto, non solo perché è poco probabile che ladel ragazzo reo confesso abbia a disposizione tali somme. Ma anche, anzi soprattutto, perché è impossibile quantificare in denaro il vuoto che la perdita di una persona cara lascia. Eppure, anche in questo frangente, il procedimento è ben stabilito.specifica Repubblica si seguono precise “tabelle a punti”, elaborate dall’Osservatorio di Milano, cheil danno risarcibile. Il primo di tutti è il «danno da perdita del rapporto parentale». Quello di un padre – in questo caso Gino– che perde la figlia.