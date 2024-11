Sport.quotidiano.net - Fortitudo, con Avellino torna a disposizione Aradori

Bologna, 27 novembre 2024 -di nuovo in campo. Domani sera alle 20.30 la formazione di Attilio Cajasul parquet del PalaDozza per affrontare nel recupero della settima giornata di campionato. Si gioca quindi la sfida rimandata il 27 ottobre scorso, rinviata su richiesta del Comune di Bologna che, per agevolare gli aiuti necessari a causa dell’alluvione, aveva messo il PalaDozza adelle colonne mobili della Protezione Civile delle Regioni Campania e Veneto, della colonna nazionale della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione Nazionale Misericordia. Il nuovo corso Caja è iniziato con una vittoria, adesso Matteo Fantinelli e compagni cercheranno di bissare la vittoria di domenica con la Libertas Livorno. Per farlo Caja dovrebbe avere aanche Pietro, le cui condizioni sono in netto miglioramento.