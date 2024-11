Fiumicino, approvato il contributo straordinario per il progetto "Liburna"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 27 novembre 2024 – Il Comune diconferma il suo impegno per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale con l’approvazione di una sostegno del“, un’iniziativa visionaria portata avanti dalla famiglia Carmosini, maestri d’ascia che hanno ricostruito, in modo fedele, una nave romana a grandezza naturale: una, simbolo dell’ingegno e delle tradizioni dell’antichità.Il Consiglio Comunale, nella seduta del 21 maggio 2024, haall’unanimità una mozione dedicata al, riconoscendone l’importanza culturale e impegnandosi a trovare finanziamenti per sostenere i lavori di costruzione e la realizzazione di una copertura protettiva per preservare l’opera dalle intemperie. Ilè destinato al “Comitato Promotore SAIFO” che ha fatto proprio il, prendendo in concessione dalla Regione Lazio le aree del cantiere e del giardino attrezzato limitrofo, da anni completamente abbandonato al degrado.