Panorama.it - Fifa, Uefa e Superlega: come può cambiare il calcio mondiale

Leggi su Panorama.it

Mentre la prima edizione della nuova Champions League si sta avviando alla fase decisiva del girone unico - mancano tre partite divise tra dicembre e gennaio - nel pentolone delsono in ebollizione molti ingredienti. A fari spenti, talvolta nemmeno troppo, si stanno giocando diverse partite cruciali per il futuro assetto del football nei cinque continenti. Una situazione così fluida da rendere difficile immaginare quale possa essere lo scenario a cinque anni e, forse, addirittura dal 2027 in poi quando si dovrà aprire il nuovo ciclo televisivo della Champions League.Non è un caso che si sia scomodato il New York Times per spiegareil presidente della, Gianni Infantino, si stia giocando reputazione e carriera intorno all’organizzazione delper Club allargato a 32 squadre: progetto faraonico attualmente senza copertura tv e sponsor, con molti nemici e altrettanti che aspettano di capire quale sia la reale portata del business per uscire allo scoperto.