Ilnapolista.it - Fedez: «Luca Lucci è un mio amico, non lo tradisco. Non esiste il reato di cattiva frequentazione»

Leggi su Ilnapolista.it

difende, il capo ultrà del Milan pluripregiudicato al centro di numerose inchieste, compresa quella sugli affari da stadio a Milano.è andato ospite a La Zanzara e ne ha parlato per la prima volta. “Era un mioe nonle mie amicizie. Lo rincontrerei e nonildi. Non ricopro una carica pubblica e, se non commetto reati, io frequento chi cazzo voglio”.“Chiunque mi mette in mezzo sulla questione degli Ultra, lo fa a sproposito. Ci sono intercettazioni che mi riguardano nei quali parlo solo dei cazzi miei. Allora mi chiedo: il mio nome è uscito in mezzo per quale motivo? Se dico a un: “Mi dai una mano a piazzare la bevanda allo stadio” e l’mi dice: “Non ho nessuno” e la stessa Procura lo dice, il nome mio perché esce in mezzo? Devo stare attento a chi frequento? Io frequento chi cazzo voglio.