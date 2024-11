Lettera43.it - Fedez dice di preferire Vannacci a Schlein, ma tre anni fa si batteva per il ddl Zan

«Se dovessi scegliere tra, sceglierei». A dirlo è, che dalle battaglie social sui diritti civili è passato ail generale, oggi europarlamentare, diventato celebre per aver più volte sostenuto che «i gay non sono normali». Il rapper lo ha detto mentre era ospite mercoledì mattina de La Zanzara, lasciando basito pure Giuseppe Cruciani, che lo ha bacchettato: «Ma facevi le dirette con Zan, ca**o!». Trefa, infatti, non si faceva altro che parlare delle dirette su Instagram diper sensibilizzare le persone sul ddl Zan, la proposta di legge del Partito democratico che mirava a estendere la legge Mancino includendo le discriminazioni per l’orientamento sessuale, l’identità di genere e le disabilità. Replicando a Cruciani che gli ha fatto notare la contraddizione,ha detto: «Ma che ca**o me ne frega, lanon attecchisce, chi voterebbe la?».