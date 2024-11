F1 Sticchi Damiani | Rinnovo Monza a un passo insieme fino al 2031

Leggi su Sportface.it

“Per ildiin F1 oltre il 2025 siamo agli sgoccioli. Ieri sera abbiamo sistemato alcuni dettagli del contratto, credo che abbiamo risolto tutti i problemi, dovremmo essere pronti alla firma. È un contratto di sei anni,al”. Così il presidente dell’ACI, Angelo, nel corso della sesta edizione dello “Sport Industry Talk” organizzato da RCS Academy a Roma. Per Imola, invece, “il discorso è più complesso. Siamo l’unica federazione sportiva al mondo con due Gp di F1 e la federazione con più titolazioni mondiali, questo attira critiche e gelosie anche da altri Paesi europei. Partiamo in salita: il giorno dopo la firma dici eremo a Imola, che ha potenzialità straordinarie, siamo al centro della Motorvalley. La speranza è di recuperare nel 2026 l’edizione del 2023, che non si è tenuta per l’alluvione, ma bisogna capire a che prezzo”.