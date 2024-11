Panorama.it - Elezioni in Romania: Georgescu scuote l'Europa al primo turno

A poco più di tre giorni dalla scioccante vittoria del candidato indipendente Calin, definito di “estrema destra”, neldellepresidenziali rumene, nei palazzi di Bruxelles si è subito corsi a invocare il Digital Service Act (Dsa). Sotto la lente d'ingrandimento ci sarebbe infatti la campagna social di. Non più tardi di ieri Valèrie Hayer, capogruppo di Renew Europe all’rlamento (il gruppo dei liberali di Macron e Renzi), ha chiesto al Ceo di Tiktok di “venire in questa sede e garantire che la sua piattaforma non abbia violato le disposizioni del Dsa”, aggiungendo inoltre che “laè un campanello d’allarme: la radicalizzazione e la disinformazione possono avvenire in tutta, con conseguenze dannose”. Parafrasando, se vinco io è democrazia, se vinci tu è “radicalizzazione e disinformazione”.