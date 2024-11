Quotidiano.net - Dissidente in galera in Egitto, madre in Gb non mangia da 2 mesi

Non si ferma nel Regno Unito la protesta accorata di Laila Soueif,di Alaa Abdel Fatta, noto oppositore egiziano con passaporto anche britannico che langue ininda anni in base ad accuse che i suoi sostenitori denunciano come politicamente motivate. La donna, che vive a Londra, è in sciopero della fame da ormai duee non intende cedere fino a quando per il figlio non si apriranno spiragli di liberazione. Oggi è stata finalmente ricevuta, con due sue figlie, da David Lammy, ministro degli Esteri del governo di Keir Starmer, che le ha promesso d'intensificare le pressioni sul Cairo; ma senza poter dare evidentemente rassicurazioni tali da indurla a desistere. "Sono in sciopero della fame e resto in sciopero della fame", ha dichiarato con un filo di voce ai giornalisti dopo l'incontro.