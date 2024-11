Thesocialpost.it - Del Piero apre alla presidenza della Figc: “Ma nessuna proposta concreta”

Alessandro Del, leggenda del calcio italiano e campione del mondo 2006, ha commentato le voci sulla sua possibile candidatura(Federazione Italiana Giuoco Calcio). Durante un’intervista a Sky, Delha chiarito la sua posizione, ammettendo di essere onorato di essere considerato per un ruolo così prestigioso, ma precisando che al momento non c’è nulla di concreto.“Non puoi candidarti da solo”Delha scherzato sulla possibilità di presentarsi spontaneamente per il ruolo: “Non ho deciso di candidarmi dall’oggi al domani. In palcoscenici del genere bisogna essere invitati, non puoi presentarti da solo,” ha detto con un sorriso. Ha aggiunto che, al momento,componentegli ha chiesto ufficialmente di ricoprire questo incarico, sottolineando che qualsiasi decisione richiederebbe una riflessione approfondita e il coinvolgimento di tutte le parti interessate.