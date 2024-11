Panorama.it - Day Hospital | L'eccellenza in ospedale: la grande scuola di Cardiologia, al Sud

Aprire unin una zona di confine, quasi borderline. E’ stata la sfida che cinque anni fa è stata portata avanti in Sicilia, esattamente a Catania. Dove esiste un quartiere satellite, chiamato Librino: progettato come “città modello” nella seconda metà degli anni Sessanta dalarchitetto giapponese Kenzo Tange, è stato per molti anni poco più di un ghetto, e oggi è comunque ancora una zona ad alto rischio di criminalità. Proprio qui sorge l’più nuovo e all’avanguardia della città e uno dei migliori in Sicilia. Si tratta dell’San Marco, che vanta attrezzature all’avanguardia come il braccio robotico “Brain Lab”, strumento ad altissima precisione grazie al quale questoè uno dei pochi centri attrezzati per particolari tipi di interventi di neurochirurgia dell’intero bacino del Mediterraneo, fino a una risonanza magnetica 3Tesla, al momento una delle apparecchiature più performanti nel campo della diagnostica ad alta specializzazione.