Ilfattoquotidiano.it - Cosmeticoressia e ossessione per il beauty: la parola alla dottoressa Ines Mordente

Creme antirughe a 10 anni? Sieri anti-età prima ancora di iniziare le medie? Sembra uno scherzo, ma è la realtà di un fenomeno preoccupante che sta dilagando tra i più giovani: la, l’per la pelle perfetta e l’uso smodato di prodotti di bellezza. A far scattare l’rme è il trend #SephoraKids che spopola su TikTok, dove bambine e preadolescenti protagoniste di tutorial di skincare e make-up in cui mostrano come applicare sieri, creme anti-età e trucchi di ogni tipo. Con la diffusione delleroutine delle “baby influencer”, TikTok ha fatto sì che molte coetanee sentissero la necessità di emularle, con conseguenze anche gravi per la pelle. Quali sono i rischi di questaprecoce per la bellezza? E quale ruolo giocano i social media nella diffusione di questo fenomeno? La giornalista Ilaria Mauri e lane parleranno oggi, 27 novembre, in diretta sul canale YouTube di FqMagazine alle ore 15.