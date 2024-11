Ilrestodelcarlino.it - Così fragili, così violenti. Il libretto che salva i ragazzi da bullismo e amori tossici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"I numeri che contano" sono quelli della rete amica: contatti da portare in tasca, per i, quando hanno bisogno di una mano, per sé o per il prossimo. Ora è possibile trovarli in una rubrica ragionata pret a porter presentata ieri in Provincia. "I numeri che contano" sono tutti raccolti in un libricino, smilzo ma efficace edito da una scuola – l’Istituto agrario Cecchi –, ma riproducibile da chiunque ne voglia avere una copia. Basta richiedere il file all’ufficio scolastico provinciale (Usp), promotore e divulgatore della buona idea avuta dal Cecchi e presentato ieri in Provincia alla presenza di tutti gli attori coinvolti, sotto il patrocinio di Giuseppe Paolini, presidente della Provincia. Quali sono i numeri che contano? "La selezione è stata fatta dopo una ricerca fatta a scuola in relazione alle situazioni di rischi e disagio più comunemente avvertiti tra i", spiegano le insegnanti del Cecchi, Annamaria Pellegrini e Pamela Carducci, spalleggiate dal preside Riccardo Rossini.