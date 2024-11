Ilgiorno.it - Corvetto devastato, Fontana: rischiamo di perdere controllo del territorio. Salvini: “Un’emergenza nazionale”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 27 novembre 2024 – "Le baby gang di seconda generazione sono”: non misura le parole, com’è del resto nel suo stile, il ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio Matteo, commentando quanto è successo negli ultimi tre giorni aldopo la morte di Ramy Elgaml. “C'è un problema drammatico su cui penso che anche il Parlamento dovrà prestare maggiore attenzione: le seconde generazioni e le baby gang, figli di cittadini stranieri, ragazzi nati in Italia che però non si sentono parte di questo Paese. Il problema non riguarda solo i 70 incappucciati che fanno barricate e danno fuoco a un quartiere a Milano, ma anche le aggressioni quotidiane sui treni, le baby gang, le violenze contro le ragazze e il bullismo. Non sempre si tratta di cittadini stranieri, ma in buona parte sì, soprattutto per quanto riguarda le aggressioni sui mezzi di trasporto pubblico.