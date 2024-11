Sport.quotidiano.net - Coppa del mondo. Nagano è agrodolce ma Fontana rilancia: "Rialziamoci subito»

È stata una prima volta interlocutoria per Ariannasulla pista lunga di, dove ha esordito nelladeldi pattinaggio velocità. La donna italiana più medagliata nella storia degli sport invernali, al suo inizio in una disciplina che non sia lo short track, si è cimentata sull’anello giapponese sui 1500 metri della Divisione B, conclusi con il tempo di 1’58’’25, che le è valso il quinto posto nel raggruppamento e il ventiduesimo tempo complessivo, pari a 16 punti, nella gara vinta dalla kazaka Nadezhda Morozova in 1’57’’40 davanti a Francesca Lollobrigida, una condizione buona su una distanza nella quale non aveva riferimenti veri. Le cose sono andate meno bene nelle prove a squadre, ovvero il team pursuit femminile con la stessa Lollobrigida e Marletti e il team mixed con Betti, dove la valtellinese, è caduta, compromettendo il piazzamento del team.