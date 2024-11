Ilgiorno.it - Controsoffitto crollato. Alla scuola Bertolotti la ripresa delle lezioni

Questa mattina i piccoli ospiti della primaria, nella frazione Fornaci di Brescia, potranno fare ritorno nelle loro classi, dopo che per due giorni hanno dovuto stare a casa a causa del crollo parziale di una controsoffittatura in unaaule: la terza del piccolo plesso scolastico, composto da due edifici. Il Comune non ha lasciato nulla al caso e ha voluto una serie di attente verifiche sulla stabilità dell’immobile, risultato integro se non nel punto dove si è verificato il problema, che verrà messo in sicurezza. I bimbi, quindi, potranno riprendere lecon regolarità, come comunicato dal Comune: "I controlliprimariada parte dei tecnici dell’Ufficio edilizia scolastica, resisi necessari dopo un distacco di calcinacci ein un’aula al piano terra avvenuto durante il weekend, hanno dato esito positivo.