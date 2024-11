Lapresse.it - Congedo di paternità, lo usano 7 padri su 10

Leggi su Lapresse.it

Il 73% deiitaliani usufruisce deldi, mentre l’utilizzo delparentale – l’astensione facoltativa dal lavoro, concessa a entrambi i genitori – da parte deiè basso, con il 20,4% soltanto di loro che vi ricorre. Secondo il 69% delle madri e per il 72% dei, ildidovrebbe essere più lungo, e le madri avrebbero bisogno di un periodo più prolungato per l’allattamento.La maggior parte delle madri e deiinfine (91% e 89%) ritiene inadeguata la durata dell’attualedie non è d’accordo con la divisione tradizionale dei ruoli familiari, sia di cura che domestici. Questi sono i principali risultati di uno studio di ‘4e-parent’, un progetto europeo coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) i cui risultati verranno domani presentati nel corso del convegno Essere