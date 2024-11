Ilrestodelcarlino.it - Con Fd’I è ancora intesa : "Era ora: il Pd si scusi". Preoccupazione sui costi

per l’incremento dei, interrogativi sulla qualità della raccolta differenziata, un piano più specifico contro gli abbandoni. Sono stati tanti i rilievi dei consiglieri comunali che ieri pomeriggio in commissione hanno ascoltato i dettagli del nuovo sistema di raccolta alla presenza dei tecnici di Hera, il sindaco, l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari, il dirigente del settore Ambiente del Comune. Politicamente rilevante il plauso del centrodestra al nuovo corso. Luca Negrini ed Elisa Rossini di Fratelli d’Italia in una nota esultano: "Era ora. Da due anni evidenziavamo i disagi di un sistema fallimentare calato dall’alto. Ora il Partito democratico chieda scusa ai cittadini per i soldi buttati, i disservizi e il tempo perso". Nel merito della scelta "riteniamo importante che si sia finalmente preso atto di come la conformazione urbanistica della nostra città renda difficile coniugare la modalità adottata nel 2022 con il mantenimento del decoro e della pulizia".