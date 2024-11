Romadailynews.it - Cina: box office 2024 raggiunge 40 mld yuan dimostrando resilienza mercato

Pechino, 27 nov – (Xinhua) – Fino a oggi, gli incassi del boxcinese nelhanno raggiunto i 40 miliardi di(5,56 miliardi di dollari), secondo la piattaforma di dati cinematografici Maoyan. Anche se questa cifra segna un calo del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, gli analisti sottolineano comunque lae il potenziale delcinematografico in evoluzione del Paese. Attualmente, 8 dei 10 film di maggior incasso dell’anno sono produzioni nazionali. In testa ci sono la commedia sulla perdita di peso “YOLO” di Jia Ling, il sequel della commedia sulle corse “Pegasus 2” di Han Han e “Successor”, una commedia con Shen Teng e Ma Li, ciascuno con un guadagno tra i 3,3 e i quasi 3,5 miliardi dial box. Il film hollywoodiano “Godzilla x Kong: The New Empire” e il film d’animazione giapponese “Il ragazzo e l’airone” sono i film stranieri di maggior successo di quest’anno, piazzandosi al nono e al decimo posto, con un guadagno rispettivamente di 957 e 791 milioni di