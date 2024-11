Quotidiano.net - Canone Rai, Salvini: “Anche Berlusconi era d’accordo sul taglio”. Tajani: “Non prendo ordini da nessuno”

Roma, 27 novembre 2024 – NientedelRai. E non si placano le polemiche nella maggioranza, con protagonisti il segretario della Lega, Matteo, e il leader di Forza Italia, Antonio. Gli azzurri in commissione Bilancio al Senato hanno votato con l'opposizione contro la riduzione del contributo per la tv pubblica da 90 a 70 euro. Una misura fortemente voluta proprio dalla Lega. Massimiliano Donati: “erasulalRai” "A me è spiaciuta solo una cosa. Ricordo chel'amicoriteneva che ilRai fosse una tassa, una gabella su cui riflettere e da limare. Io sarei per la cancellazione, ma in medio stat virtus”, le parole del vicepremier al convegno 'Energia e Europa’, commentando la spaccatura del governo sull'emendamento del suo partito.