Anteprima24.it - Calvi, il Benevento5 si aggiudica la gestione del ‘PalaSperanza’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiCon determinazione n. 313 del 26.11.2024 il Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistica – Lavori Pubblici – Ambiente, Ing. Veronica Grieci, ha reso noti i risultati dell’Avviso Pubblico per la concessione indella Tendostruttura per calcio a 5 denominata “Palasperanza” di proprietà comunale in Via Orazio Soricelli. Dopo ben trenta giorni e dopo aver dato massima diffusione all’avviso pubblico su numerose testate giornalistiche campane, due offerte sono pervenute presso la sede del Comune di. La Commissione di Gara, presieduta dalla stessa responsabile e composta anche dall’Arch. Bruno Parlapiano e dal geom. Cinzia Mauta, ha provveduto a comunicare alle Società concorrenti la prima seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa, tenutasi in data 15.