Bologna | il coro Komos celebra la lotta contro l’Aids con un evento musicale aperto a tutti

Il 1° dicembre, in occasione della Giornata Internazionale per laal, il Cinema Modernissimo diaprirà le porte per unsignificativo, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'Hiv. Il, rappresentante della comunità Lgbtqia+, si esibirà in un concerto dal titolo "pU=Unk", un'iniziativa che vuole sottolineare l'importanza della visibilità e dellail pregiudizio che ancora circonda le persone sieropositive. Dettagli dell'e accesso al concertoLa serata avrà luogo alle ore 21, con accesso libero e senza necessità di prenotazione, seguendo la tradizione "alla vecchia" del. Il presidente del, Giovanni Rosa, invita tutte le persone a partecipare, sottolineando come l'hashtag U=U faccia riferimento a un importante messaggio scientifico: le persone sieropositive in terapia antiretrovirale e con una carica virale non rilevabile non possono trasmettere il virus.