Bastia, laureati in vetrina. Venerdì il ’Presenta Tesi’

UMBRA – Un progetto che nasce dall’intento di porre al centro della vita collettiva il valore dello studio e della ricerca. E’"Presenta Tesi" che prenderà il via29 novembre, alle ore 21, nell’auditorium Sant’Angelo. Saranno protagonisti di questo primo appuntamento di Riccardo Barbini (con l’illustrazione di "Felici ma non per caso"), Giulia Cagliesi (con "L’alba di una rinascita: l’insegnamento dell’inglese in Tanzania") e Davide Buonpane (con "La sfera pubblica emotiva").Presenta Tesi è una delle nuove iniziative varate in ambito culturale dal Comune diUmbra, promosse dall’assessore Paolo Ansideri, in collaborazione con la biblioteca comunale "Alberto La Volpe". "Con tale iniziativa – sottolinea l’assessore Ansideri - si vuole creare uno spazio dedicato a tutti iche intendono presentare la propria tesi di laurea, un modo per condividere ricchezza, per mettere a disposizione della città il proprio studio.