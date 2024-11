Ilfattoquotidiano.it - Aviaria, ancora in condizioni critiche l’adolescente canadese ricoverato a Vancouver. Ignota l’origine dell’infezione

ined èin terapia intensiva acolpito dall’influenzaH5N1. Dopo giorni di silenzio e assenza di informazioni Bonnie Henry, responsabile sanitario della provincia British Columbia ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato che il ragazzino sta ricevendo le migliori cure possibili dal team dell’ospedale pediatrico ma è“molto malato”. Purtropponon è notadel contagio: ci sono mutazioni del virus che potrebbero aver causato un’infezione più grave delle vie respiratorie inferiori. Il pazientehadistress respiratorio acuto, una problematica polmonare grave che può essere anche fatale.Non èchiaro il significato delle mutazioni osservate: potrebbero per esempio indicare che H5N1 ha la capacità di diventare un virus più umano che aviario, e va capito anche se il cambiamento osservato è significativo e più pericoloso per le persone, evidenziavano alcuni esperti la settimana scorsa.